Творчество Noize MC и Oxxxymiron проверит СК

Инициативная группа обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить творчество музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров), сообщается на сайте СК РФ.

«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку.

Позднее выяснилось, что автором обращения был блогер Дмитрий Якушев. В соцсетях он сообщил, что просьба о проверке творчества рэперов — шутка.

«Блин. Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев в LiveJournal.