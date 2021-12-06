«Черную» питьевую воду проверят в Забайкалье

Могочинская межрайонная прокуратура Забайкальского края организовала после публикации жителями поселка Ксеньевка фотографий воды черного цвета, сообщает ведомство.

«Пока не замерзла местная речушка Березовка, воду возили нормальную. А теперь Березовка замезла, и начали возить воду с водоема. А вода не то что ржавая, а просто очень грязная. Ощущение, что нас хотят отравить. Такую воду и в садик возят, и в школу. На этой воде повара готовят еду в столовой и так далее», — написал в соцсетях житель Ксеньевки.

Жители сообщили, что пьют грязную воду и платят по 70 рублей за 200 литров.

Прокуратура запросила информацию от местной администрации и ресурсоснабжающей организации, к проверке также будут привлечены специалисты Роспотребнадзора. При выявлении нарушений надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.