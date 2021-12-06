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Петр Федоров приравнял профессию актера к проституции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © petrpetrovitch, instagram.com/petrpetrovitch

Актер Петр Федоров сравнил свою профессию с работой женщин легкого поведения, которая разрешает делать с собой что угодно.

«Актер, который выходит на съемочную площадку, разрешает режиссеру делать с собой все, что угодно. Из-за этого возникают определенные ассоциации с представительницами древнейшей профессии. Возможно, это сказано слишком громко, но так и есть. Актер вместе с режиссером прыгает в темноту, полностью доверяя ему», — сказал Федоров в интервью изданиюHello!

39-летний Федоров стал известен благодаря фильмам «Дуэлянт», «Ледокол» и «Обитаемый остров», «Елки 2», «Мамы», сериалу «Перевал Дятлова». В декабре в прокат вышел новый фильм с его участием «Летчик».

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