Новый отрывок из «Морбиуса» с Лето появился в Сети

Герой Джареда Лето превращается в вампира в новом отрывке из фильма «Морбиус», картина выйдет в прокат в 2022 году.
В отрывке из «Морбиуса», опубликованном Sony, герой вместе со своей девушкой и некими наемниками на корабле плывут домой. Судя по видео, Морбиус в тот момент только обучается контролировать трансформацию и инстинкты.
По сюжету Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства.
В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.
Помимо Лето в ленте также сыграли Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон, Чарли Шотуэлл, Риа Фенд. Премьера «Морбиуса» состоится 27 января 2022 года.
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