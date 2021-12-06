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Новый отрывок из «Морбиуса» с Лето появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Герой Джареда Лето превращается в вампира в новом отрывке из фильма «Морбиус», картина выйдет в прокат в 2022 году.

В отрывке из «Морбиуса», опубликованном Sony, герой вместе со своей девушкой и некими наемниками на корабле плывут домой. Судя по видео, Морбиус в тот момент только обучается контролировать трансформацию и инстинкты.

По сюжету Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства.

В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Помимо Лето в ленте также сыграли Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон, Чарли Шотуэлл, Риа Фенд. Премьера «Морбиуса» состоится 27 января 2022 года.

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