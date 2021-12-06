Красноярец забежал на самую длинную лестницу за 11 минут

Красноярский спортсмен первым пробежал по открытой самой большой лестнице в России, он преодолел 1,6 тысячи ступеней за 11,2 минуты.

Самая длинная лестница России открылась на Торгашинском хребте в Красноярске, она сразу вызвала ажиотаж у местных жителей. Лестница насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1,2 тысячи метров, перепад высот – 240 метров.

Она начинается на территории лагеря «Гренада», там оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, теплым бесплатным туалетом.

«По официальным моим данным, рекордов не было, потому что никто отчаянный еще не забегал. В общем итог таков: 11 минут и 28 секунд, это на сегодня рекорд, а я первый, наверное, кто забежал. И сбежал по лестнице за 9 минут. Бейте рекорд. Отмечайте меня», — написал спортсмен под ником _c.a.a_ в Instagram.