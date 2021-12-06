Красноярец забежал на самую длинную лестницу за 11 минут

Красноярский спортсмен первым пробежал по открытой самой
большой лестнице в России, он преодолел 1,6 тысячи ступеней за 11,2 минуты.
Самая длинная лестница России открылась на Торгашинском
хребте в Красноярске, она сразу вызвала ажиотаж у местных жителей. Лестница насчитывает
1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1,2 тысячи метров, перепад высот –
240 метров.
Она начинается на территории лагеря «Гренада», там
оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, теплым бесплатным
туалетом.
«По официальным моим данным, рекордов не было, потому что
никто отчаянный еще не забегал. В общем итог таков: 11 минут и 28 секунд, это на
сегодня рекорд, а я первый, наверное, кто забежал. И сбежал по лестнице за 9
минут. Бейте рекорд. Отмечайте меня», — написал спортсмен под ником _c.a.a_
в Instagram.