Сборная России впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса и завоевала награду впервые за 15 лет.

Решающее очко россиянам принес Даниил Медведев, одержавший победу над Марином Чиличем. Во второй встрече финала он выиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

«У нас потрясающая команда, потрясающая атмосфера. Я счастлив быть частью этого и приносить нужные нам очки. Приехать сюда в конце сезона было непросто. Но это были одни из лучших недель в моей карьере», — прокомментировал Медведев.

Ранее в первом матче Андрей Рублев победил Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). В итоге сборная выиграла финал — 2:0.

В составе сборной России в финальном турнире Кубка Дэвиса также выступали Карен Хачанов и Аслан Карацев. В качестве запасного был заявлен Евгений Донской.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Россия побеждала в этом чемпионате также в 2002 и 2006 годах.