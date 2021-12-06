НАВЕРХ

Сборная России впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Источник:
Sibnet.ru
343 1
Фото: © instagram.com/medwed33

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса и завоевала награду впервые за 15 лет.

Решающее очко россиянам принес Даниил Медведев, одержавший победу над Марином Чиличем. Во второй встрече финала он выиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

«У нас потрясающая команда, потрясающая атмосфера. Я счастлив быть частью этого и приносить нужные нам очки. Приехать сюда в конце сезона было непросто. Но это были одни из лучших недель в моей карьере», — прокомментировал Медведев.

Ранее в первом матче Андрей Рублев победил Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). В итоге сборная выиграла финал — 2:0.

В составе сборной России в финальном турнире Кубка Дэвиса также выступали Карен Хачанов и Аслан Карацев. В качестве запасного был заявлен Евгений Донской.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Россия побеждала в этом чемпионате также в 2002 и 2006 годах.

Еще по теме
Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса
Создатель купальников для Авериных рассказала о костюмах за 200 тысяч
Олимпийская чемпионка ушла из спорта ради карьеры в Кремле
Россия отказалась оспаривать серебро Дины Авериной на Олимпиаде
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда
25.11.2021 16:50
info.sibnet.ru
Туристическая полиция появилась в Новосибирске
24.11.2021 14:14
info.sibnet.ru
Чемпионку мира будут судить за оскорбление полиции
24.11.2021 10:55
info.sibnet.ru
Замминистра спорта России уволили за прогул
19.11.2021 09:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (1)
Картина дня
Белый дом заявил о важности переговоров Путина и Байдена
Путин в вакцинации призвал идти по пути убеждения
ЦБ ужесточит механизм возращения денег жертвам мошенников
Определен главный недостаток Tesla в русские морозы
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
38
Путин поручил увеличить производство продуктов питания
37
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
27
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
26
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
26
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
Sibnet.Ru