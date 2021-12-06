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Двое оказались под завалами обрушившегося комбината в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Тувы

Двое рабочих оказались под завалами при обрушении здания бывшего комбината «Тыва-Асбест», один из рабочих погиб, второго ищут, сообщает прокуратура региона.

В воскресенье в Ак-Довурак при демонтаже произошло обрушение здания. Под завалы попали два работника ООО «Стройком». Тело одного из них обнаружили. Второго работника до сих пор ищут.

По предварительным данным, 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО «Тыва-Асбест», обрушилось во время проведения демонтажных работ.

Прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ. Также проверку проводят следователи.

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Республика Тува #Происшествия
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