Двое оказались под завалами обрушившегося комбината в Туве

Двое рабочих оказались под завалами при обрушении здания бывшего комбината «Тыва-Асбест», один из рабочих погиб, второго ищут, сообщает прокуратура региона.

В воскресенье в Ак-Довурак при демонтаже произошло обрушение здания. Под завалы попали два работника ООО «Стройком». Тело одного из них обнаружили. Второго работника до сих пор ищут.

По предварительным данным, 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО «Тыва-Асбест», обрушилось во время проведения демонтажных работ.

Прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ. Также проверку проводят следователи.

