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ЦБ ужесточит механизм возращения денег жертвам мошенников

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России для улучшения механизма возврата похищенных у граждан средств планирует определить сумму, которую банки должны будут возвращать жертвам мошенников, говорится в материалах ЦБ.

Планируется ввести упрощенный порядок возврата пострадавшим от финансовых мошенников в размере суммы, которую определит Банк России. Клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от кредитной организации о проведенной операции, привод РБК документы ЦБ.

Уточняется, что сумма будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии».

Кроме того, регулятор предлагает дать банкам право списывать деньги по истечении одного-двух рабочих дней при наличии признаков мошеннических действий, даже несмотря на согласие клиента.

Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод, говорится в материалах Банка России.

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