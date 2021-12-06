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Путин в вакцинации призвал идти по пути убеждения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти при вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения», — отметил Путин, говоря о ситуации с пандемией.

По его словам, российские власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой. «И надо сказать, что в целом — особенно в последнее время — мы видим, что это приносит нужный результат», — сказал президент.

«Здесь очень важно идти именно по пути убеждения, с тем чтобы у людей возникала внутренняя потребность [пройти] вакцинацию», — уверен президент.

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