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Белый дом заявил о важности переговоров Путина и Байдена

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Запланированные на 7 декабря переговоры по видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут очень важными, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Замены диалогу между лидерами нет», — цитирует ТАСС Жан-Пьер. По ее словам, главы двух государств обсудят широкий круг вопросов и Байден «с нетерпением ждет» предстоящие переговоры.

Ранее Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по видеосвязи между Путиным и Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят «целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы».

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о том, что президенты в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию.

Кроме того, добавил Ушаков, лидеры обсудят ход диалога по стратегической стабильности и наверняка поднимут тему реализации российской инициативы, предусматривающей проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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