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Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на повышенных тонах поспорили по поводу ситуации на Украине, пишут западные СМИ.

Словесная пикировка произошла в Стокгольме 1 декабря на торжественном обеде перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Лавров сказал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом. Помимо этого он заявил, что НАТО и Евросоюз намеренно подавляют инакомыслие и пытаются запугать Россию, приводит ТАС материла Bloomberg.

В ответ на это глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что силы, якобы лояльные Виктору Януковичу, были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве в 2014 году, а также подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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