Порошенко призвал ввести «адские санкции» против России

Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил что Запад должен составить список «адских санкций» против России на случай агрессии.

«Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте».

В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО.