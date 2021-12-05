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Порошенко призвал ввести «адские санкции» против России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © администрация президента Украины

Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил что Запад должен составить список «адских санкций» против России на случай агрессии.

«Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте».

В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО.

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