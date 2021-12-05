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Антитела от штамма «дельта» могут не защитить от «омикрона»

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения «омикроном», считает генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса - у них разнятся белки. Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон"», — сказал Исаев в интервью ТАСС.

То есть перекрестного иммунитета между "омикроном" и другими штаммами не возникнет, отметил эксперт. «Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения "омикроном", не будут защищать от "дельты" — и наоборот. COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О», — пояснил Исаев.

Он также отметил, что из-за большого количества мутаций «омикрона» делать прогнозы того, как он поведет себя в дальнейшем, сложно: «Феномен абсолютно новый».

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