Антитела от штамма «дельта» могут не защитить от «омикрона»

Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения «омикроном», считает генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса - у них разнятся белки. Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон"», — сказал Исаев в интервью ТАСС.

То есть перекрестного иммунитета между "омикроном" и другими штаммами не возникнет, отметил эксперт. «Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения "омикроном", не будут защищать от "дельты" — и наоборот. COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О», — пояснил Исаев.

Он также отметил, что из-за большого количества мутаций «омикрона» делать прогнозы того, как он поведет себя в дальнейшем, сложно: «Феномен абсолютно новый».