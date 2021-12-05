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Самолет НАТО пересек гражданские трассы над Черным морем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aeroprints.com / CC BY-SA 3.0

Самолет-разведчик НАТО CL-600 пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Инцидент произошел в пятницу над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, говорится в сообщении.

«Самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9 200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения», — уточнили в Росавиации

Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. Как отметили в Росавиации, «увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов».

Национальный центр управления обороной РФ в пятницу сообщил, что российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США над Черным морем.

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