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Новосибирский астрофотограф поймал комету Леонарда

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки кометы С/2021 А1 Leonard и опубликовал их в Instagram.

Американский астроном Грегори Дж. Леонард в обсерватории Маунт-Леммон 3 января 2021 года обнаружил комету, которая получила его имя. Предполагалось, что в северном полушарии ее можно наблюдать невооруженным глазом в декабре.

«Когда составляли прогнозы, ей обещали блеск +2m, а это означает, что она должна была сравниться с недавней кометой Неовайз, но пока она не спешит набирать блеск», — написал Поляков под серией снимков.

Для еще одного кадра фотограф уехал за 160 километров от Новосибирска, гоняясь за «дыркой в облаках». «Ветер был шквальный, машину раскачивало порывами, что уж говорить о монтировке AZ-GTI с телескопом 80ED. 3/4 материала улетело в корзину», — поделился он.

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