Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в Красноярском крае

Температура в Красноярском крае во вторник повысится до положительных отметок, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре и на юге Красноярского края еще в воскресенье аномалия плюс 10-12 градусов, но уже во вторник в Красноярском крае температура будет выше нормы на 16-20 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, это очень много. «Шутка ли, но температуры будут даже положительными», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России.

Температурный фон в Красноярске будет в диапазоне от двух градусов мороза до двух градусов тепла. «Это совершенно необычная ситуация», — уточнил отметил метеоролог.