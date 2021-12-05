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Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в Красноярском крае

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Температура в Красноярском крае во вторник повысится до положительных отметок, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре и на юге Красноярского края еще в воскресенье аномалия плюс 10-12 градусов, но уже во вторник в Красноярском крае температура будет выше нормы на 16-20 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, это очень много. «Шутка ли, но температуры будут даже положительными», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России.

Температурный фон в Красноярске будет в диапазоне от двух градусов мороза до двух градусов тепла. «Это совершенно необычная ситуация», — уточнил отметил метеоролог.

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