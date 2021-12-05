Умерли двое пострадавших при ЧП на предприятии в Усть-Илимске

Двое пострадавших 24 ноября при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии в Усть-Илимске Иркутской области умерли в больнице, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Двое из пяти пострадавших умерли в больнице», — сказал ТАСС источник.

Днем 24 ноября на промплощадке филиала группы «Илим» в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести их госпитализировали.

В группе «Илим» в свою очередь сообщили, что после инцидента на промплощадке филиала группы четверых пострадавших доставили в региональный ожоговый центр Иркутска.