Двое взрослых и девочка погибли при лобовом в Красноярском крае

Три человека — двое взрослых и девочка-подросток — погибли при столкновении автомобилей на трассе в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Suzuki Escudo и Nissan Primera врезались друг в друга на 12 километре автодороги Курагино — Средняя Салба вечером в субботу.

На месте происшествия погибли 41-летний водитель Suzuki и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка Nissan. Отец девочки, находившийся за рулем, с травмами доставлен в районную больницу.

Пока неизвестно, кто из водителей нарушил правила дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.