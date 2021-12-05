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Двое взрослых и девочка погибли при лобовом в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Три человека — двое взрослых и девочка-подросток — погибли при столкновении автомобилей на трассе в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Suzuki Escudo и Nissan Primera врезались друг в друга на 12 километре автодороги Курагино — Средняя Салба вечером в субботу.

На месте происшествия погибли 41-летний водитель Suzuki и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка Nissan. Отец девочки, находившийся за рулем, с травмами доставлен в районную больницу.

Пока неизвестно, кто из водителей нарушил правила дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Красноярск #ЧП #ДТП
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