Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису обыграла Германию со счетом 2:0 и впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса.

Сначала Андрей Рублев в первом матче расправился с немцем Домиником Кепфером со счетом 6:4, 6:0. Затем Даниил Медведев одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом со счетом 6:4, 6:4.

На пути к финалу российская сборная одержала верх над представителями Эквадора, Испании, Швеции и Германии. В составе команды выступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Финал Кубка Дэвиса состоится 5 декабря в Мадриде, соперником россиян станет сборная Хорватии. В последний раз сборная России завоевывала трофей в 2006 году.