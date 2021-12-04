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Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris Czermak / CC BY 2.0

Сборная России по теннису обыграла Германию со счетом 2:0 и впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса.

Сначала Андрей Рублев в первом матче расправился с немцем Домиником Кепфером со счетом 6:4, 6:0. Затем Даниил Медведев одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом со счетом 6:4, 6:4.

На пути к финалу российская сборная одержала верх над представителями Эквадора, Испании, Швеции и Германии. В составе команды выступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Финал Кубка Дэвиса состоится 5 декабря в Мадриде, соперником россиян станет сборная Хорватии. В последний раз сборная России завоевывала трофей в 2006 году.

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