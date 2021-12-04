Определились главные претенденты на победу в «Ледниковом периоде»

Две пары в «Ледниковом периоде» вырвались вперед в гонке за победу в проекте. По итогам девятого выпуска фаворитами шоу стали пары Федора Федотова с Татьяной Волосожар и Дани Милохина с Евгенией Медведевой.

С восьмого выпуска участники перестали попадать в номинацию. Баллы участников суммируются, и пары, набравшие большее количество очков, становятся главными претендентами на победу.

В девятом выпуске высшие оценки получили Федор Федотов с Татьяной Волосожар, Даня Милохин с Евгенией Медведевой, Агата Муцениеце с Александром Эмбертом и Иван Колесников с Татьяной Тотьмяниной.

За первую строчку в турнирной таблице «Ледникового периода» борются Милохин и Федотов, поскольку только они за два выпуска получали по 12 баллов.

Победителем проекта станет та пара, которая накопит больше всего баллов, а также получит достаточное для победы количество зрителей голосов. Учитывая большое число поклонников пары Милохина и Медведевой, они вполне могут победить в «Ледниковом периоде».