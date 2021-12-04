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Россия заблокировала анонимную сеть Tor

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия начала блокировать браузер Tor, сообщает проект GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок.

Отмечается, что с 1 декабря блокируется часть узлов, к которым подключаются клиенты Tor. Для блокировки используется оборудование для изоляции Рунета. Первоначально о проблемах стали сообщать пользователи отдельных операторов связи.

Несмотря на блокировку, сеть Tor в России остается частично работоспособной. Для перезапуска пользователям требуется подключить для соединения новые мосты — скрытые каналы, адреса которых могут меняться.

Tor — анонимная сеть, основанная на принципе луковой маршрутизации, при которой сообщения несколько раз шифруются и отправляются через несколько промежуточных маршрутизаторов. Использование Tor является одним из самых популярных методов анонимного выхода в интернет.

Роскомнадзор 2 декабря сообщил, что планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». При этом публикация касалась блокировки VPN-сервисов.

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Технологии #Интернет
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