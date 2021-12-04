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Дмитрий Губерниев спел про рэперов и спорт

Источник:
Sibnet.ru
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев исполнил песню про ничтожность рэперов и величие спорта. Трек прозвучал в эфире Comedy Club.

Выступление Губерниева состоялось в рамках рубрики «И этот тоже запел». Песню спортивному комментатору помогал создавать музыкант Драгни.

В треке Губерниев рассказал, как ничтожны рэперы перед спортсменами. «Да, ты рэпер, но ты не поднимешь даже телку, да, ты рэпер, но Запад ронял не ты, а Карелин», — зачитал спортивный ведущий.

В своем послании к рэперам Губерниев акцентировал внимание на том, что музыканты ведут нездоровый образ жизни, зависят от алкоголя и наркотиков. А спортсмены — сила страны.

«И напоследок я хочу напомнить вновь, что мир спасет любовь к спорту, а не к рэпу», — завершил Губерниев свое выступление.

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Топ комментариев

pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

Алекс555

Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....

sib_man9

что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались
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