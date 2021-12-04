Дмитрий Губерниев спел про рэперов и спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев исполнил песню про ничтожность рэперов и величие спорта. Трек прозвучал в эфире Comedy Club.

Выступление Губерниева состоялось в рамках рубрики «И этот тоже запел». Песню спортивному комментатору помогал создавать музыкант Драгни.

В треке Губерниев рассказал, как ничтожны рэперы перед спортсменами. «Да, ты рэпер, но ты не поднимешь даже телку, да, ты рэпер, но Запад ронял не ты, а Карелин», — зачитал спортивный ведущий.

В своем послании к рэперам Губерниев акцентировал внимание на том, что музыканты ведут нездоровый образ жизни, зависят от алкоголя и наркотиков. А спортсмены — сила страны.

«И напоследок я хочу напомнить вновь, что мир спасет любовь к спорту, а не к рэпу», — завершил Губерниев свое выступление.