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Российские спутники сняли солнечное затмение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Российские космические аппараты сняли в субботу солнечное затмение, сообщает «Роскосмос» в своем Twitter.

«Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли», — отмечается в сообщении.

Полное солнечное затмение в субботу можно было наблюдать только с территории Антарктиды. Частично космическое явление было видно на некоторых территориях южной части Африки, в южной части Южной Америки и акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Максимальная фаза затмения продлилась 1 минуту 54 секунды. В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом было увидеть корону Солнца. На территории России явление не наблюдалось.

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Топ комментариев

pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

Алекс555

Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....

sib_man9

что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались
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