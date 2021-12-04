Российские спутники сняли солнечное затмение

Российские космические аппараты сняли в субботу солнечное затмение, сообщает «Роскосмос» в своем Twitter.
«Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли», — отмечается в сообщении.
Полное солнечное затмение в субботу можно было наблюдать только с территории Антарктиды. Частично космическое явление было видно на некоторых территориях южной части Африки, в южной части Южной Америки и акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Несколько часов назад состоялось #СолнечноеЗатмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 4, 2021
Частные фазы можно было наблюдать в Антарктиде, южной части Африки и Южной Америки.
Российский спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли pic.twitter.com/pdqNWUEtmF
Максимальная фаза затмения продлилась 1 минуту 54 секунды. В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом было увидеть корону Солнца. На территории России явление не наблюдалось.
pepelmetalДа, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!
correctorВот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!
Алекс555Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....
sib_man9что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались