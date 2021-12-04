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Байден отказался признавать путинские «красные линии»

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден заявил, что не уважает российские «красные линии» в контексте Украины, комментируя негативное отношение Москвы к приближению инфраструктуры НАТО к своим границам.

«Я не признаю ничью красную линию», — сказал Байден, выразив надежду, что предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на российско-украинской границе будет долгим.

Дата встречи двух президентов предварительно утверждена, она пройдет по видеосвязи, сообщил накануне помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится после визита президента России в Индию.

Ожидается, что Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине для Москвы может быть «красной линией».

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Политика #Мир #Россия
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pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

Алекс555

Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....

sib_man9

что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались
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