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Ридли Скотт нецензурно возразил российскому критику Антону Долину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Российский кинокритик Антон Долин пообщался с голливудским режиссером Ридли Скоттом. Беседа оказалась не самой дружелюбной, поскольку Скотт резко возразил Долину за рассуждение о его кино.

Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин». Выпуск посвящен творчеству Ридли Скотта и включает в себя интервью с режиссером.

В беседе кинокритик отметил, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». В ответ Скотт выругался матом в адрес Долина. 

«Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен», — мягко перевел Долин ответ Ридли Скотта на своем YouTube-канале.

Критик Долин  отреагировал на резкое высказывание со стороны голливудского режиссера смущенной улыбкой, которая выражала понимание гнева Ридли Скотта.

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