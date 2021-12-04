Ридли Скотт нецензурно возразил российскому критику Антону Долину

Российский кинокритик Антон Долин пообщался с голливудским режиссером Ридли Скоттом. Беседа оказалась не самой дружелюбной, поскольку Скотт резко возразил Долину за рассуждение о его кино.

Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин». Выпуск посвящен творчеству Ридли Скотта и включает в себя интервью с режиссером.

В беседе кинокритик отметил, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». В ответ Скотт выругался матом в адрес Долина.

«Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен», — мягко перевел Долин ответ Ридли Скотта на своем YouTube-канале.

Критик Долин отреагировал на резкое высказывание со стороны голливудского режиссера смущенной улыбкой, которая выражала понимание гнева Ридли Скотта.