Китайский луноход заметил на горизонте «таинственный дом»

Китайский аппарат «Юйту-2» прислал фотографии загадочного кубического объекта на лунной поверхности, снимок опубликовал в своем Twitter журналист Эндрю Джонс.

По его словам, неизвестный объект кубической формы обнаружили на северном горизонте обратной стороны Луны. Его назвали «загадочный дом». Ожидается, что ровер попытается подобраться к объекту в следующие три-четыре дня.

Ученые подчеркивают, что такой объект не может являться инопланетным космическим кораблем или рукотворным обелиском, но его природа в любом случае вызывает интерес. Например, он может быть валуном, выброшенным в результате астероидного удара.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Krmn crater. Referred to as "" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Пока никакой дополнительной информации получить нельзя, так как «загадочный дом» виден слишком нечетко. Однако исследователи указывают, что данная часть Луны испещрена ударными кратерами.

Луноход «Юйту-2» сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии «Чанъэ-4», став первым луноходом на обратной стороне Луны. С его помощью специалисты изучают состав лунной мантии.