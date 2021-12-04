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Китайский луноход заметил на горизонте «таинственный дом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайский аппарат «Юйту-2» прислал фотографии загадочного кубического объекта на лунной поверхности, снимок опубликовал в своем Twitter журналист Эндрю Джонс.

По его словам, неизвестный объект кубической формы обнаружили на северном горизонте обратной стороны Луны. Его назвали «загадочный дом». Ожидается, что ровер попытается подобраться к объекту в следующие три-четыре дня.

Ученые подчеркивают, что такой объект не может являться инопланетным космическим кораблем или рукотворным обелиском, но его природа в любом случае вызывает интерес. Например, он может быть валуном, выброшенным в результате астероидного удара.

Пока никакой дополнительной информации получить нельзя, так как «загадочный дом» виден слишком нечетко. Однако исследователи указывают, что данная часть Луны испещрена ударными кратерами.

Луноход «Юйту-2» сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии «Чанъэ-4», став первым луноходом на обратной стороне Луны. С его помощью специалисты изучают состав лунной мантии.

Тема: Человек и космос
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