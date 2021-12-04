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Встреча с гигантской медузой поразила ученых

Источник:
Monterey Bay Aquarium Research Institute
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Фото: © кадр из видео

Американским биологам удалось снять редкую гигантскую медузу с помощью подводного аппарата на дистанционном управлении.

Размер подводного монстра впечатляет — десятиметровые ядовитые щупальца и «колокол» поперечником более метра, она считается одной из крупнейших в океане. Stygiomedusa gigantea обнаружили на глубине 975 метров.

Призрачную медузу впервые обнаружили в 1899 году, за последние 110 лет существо наблюдали в океане всего около ста раз. Ее замечали в самых глубоких частях мирового океана, за исключением Арктики.

Считается, что медузы могут обитать на невероятной глубине, так как их желеобразное тело выдерживает очень высокое давление. Поэтому подобные существа могут быть самыми эффективными глубоководными хищниками.

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