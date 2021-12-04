Fitch подтвердило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB», сообщается на сайте организации.

Рейтинг в противовес позитивным для кредитоспособности страны факторам учитывает геополитические риски, низкий потенциальный рост ВВП, высокую зависимость от сырьевого сектора и низкое качество управления в сравнении с сопоставимыми эмитентами.

Министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно оценил решение Fitch, передает пресс-служба министерства. По его словам, агентство указывает на низкий уровень государственного долга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию.

Аналитики агентства прогнозируют рост ВВП России на 4,4% по итогам текущего года за счет восстановления внутреннего спроса. Затем в 2022 году ожидается замедление темпов подъема до 2,6% из-за эффекта базы сравнения и умеренного ужесточения денежно-кредитной политики.