Шерегеш оказался одним из самых дорогих по аренде жилья

Горнолыжный курорт Шерегеш оказался на второй строчке после Красной по цене аренды на жилье зимой, сообщается в исследовании сервиса «Суточно.ру».

«Средняя стоимость аренды жилья на Красной Поляне в зимние месяцы составляет 7 820 рублей за ночь, в Шерегеше — 5 970 рублей, это самые дорогие российские горнолыжные курорты. К Новому году цены могут удвоиться», — говорится в сообщении.

В Шерегеше туристы снимают жилье в среднем на шесть суток и тратят на аренду 35,8 тысячи рублей. Это на 16% дороже, чем два года назад. Спрос на посуточную аренду жилья вырос в Шерегеше на 48% за два года.

В ноябре на кузбасском курорте запустили самую быструю в России канатную дорогу — «Восток» в секторе Б. В Шерегеше действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 19 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 километров, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок.