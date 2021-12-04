НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Девушка попала в больницу после удара током в троллейбусе

Источник:
Sibnet.ru
368 1
Фото: © Sibnet.ru

Следователи проводят проверку информации о девушке, которую ударило током при выходе из троллейбуса №23 в Новосибирске, сообщает СУ СК РФ по региону.

В четверг на остановке «Красный проспект» девушку ударило током на ступенях при выходе из троллейбуса № 23.

Кондуктор и водитель на это никак не отреагировали, троллейбус уехал. Состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Еще по теме
S7 опровергла потерю управления на вынужденно севшем в Иркутске судне
Работник теплосетей в Томске погиб после выброса горячей воды
Прокуратура проверит стрельбу в школе на Алтае
Снежная глыба рухнула на голову ребенку в Барнауле
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шерегеш оказался одним из самых дорогих по аренде жилья
Девушка попала в больницу после удара током в троллейбусе
Яндекс запустил гид по Шерегешу
S7 опровергла потерю управления на вынужденно севшем в Иркутске судне
Самое популярное
Падение британского F-35 с авианосца засняли на видео
Блогер показал, как Lada Vesta сгнила за пять лет
Популярный сканер QR-кодов оказался опасным трояном
Эксперты доказали эффективность антивируса Windows
Обсуждение (1)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
54
Лукашенко признал Крым российским
34
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
32
Путин поручил увеличить производство продуктов питания
24
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
20
Навальный выплатил 850 тыс. по делу о клевете на ветерана
Sibnet.Ru