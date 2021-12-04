Девушка попала в больницу после удара током в троллейбусе

Следователи проводят проверку информации о девушке, которую ударило током при выходе из троллейбуса №23 в Новосибирске, сообщает СУ СК РФ по региону.

В четверг на остановке «Красный проспект» девушку ударило током на ступенях при выходе из троллейбуса № 23.

Кондуктор и водитель на это никак не отреагировали, троллейбус уехал. Состояние пострадавшей девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).