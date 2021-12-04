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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Яндекс запустил гид по Шерегешу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Гид для лыжников и сноубордистов поможет сориентироваться на российских горнолыжных курортах, из сибирских курортов в список вошли Шерегеш, Танай, Манжерок, Приисковый, сообщает Яндекс.

Если пользователь Яндекса наберет в поиске «я в Шерегеше» или откроет приложение Яндекс, находясь на самом курорте, он получит прогноз погоды по высотам и информацию с камер на склонах. А еще Яндекс расскажет, где поужинать и как отдохнуть с друзьями после катания.

Погода в горах может быть непредсказуемой, но любители горнолыжного спорта будут во всеоружии. Приложение Яндекс подскажет, насколько холоднее на вершине горы, а также с помощью карты осадков уточнит, ожидается ли на определенном склоне снегопад и когда он закончится.

«Можно найти любой горнолыжный комплекс и всю нужную информацию о нем, а тем, кто уже приехал на курорт, подробный прогноз по высотам поможет грамотно распланировать досуг — если уже рано утром вы знаете, что будет плохая видимость, можно скорректировать планы и, например, забронировать столик в ресторане», — сказал руководитель приложения Яндекс, Яндекс.Браузера и главной страницы Яндекса Дмитрий Тимко.

Новички и туристы, которые собираются в горы просто за компанию, смогут подобрать прокаты горнолыжной экипировки, инструкторов и школы. В поиске также можно будет найти много полезных быстрых ответов на популярные вопросы, связанные с горнолыжным спортом.

Тема: Туризм в Сибири
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