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S7 опровергла потерю управления на вынужденно севшем в Иркутске судне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самолет авиакомпании S7 Airlines, который летел из Магадана в Новосибирск и совершил вынужденную посадку в Иркутске, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, сообщается в телеграм-канале пресс-службы S7 Group.

Самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме Иркутска. На борту воздушного судна находились 199 пассажиров, из них трое детей и семь членов экипажа, пострадавших нет.

Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан - Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым.

«S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета — на земле», — говорится в сообщении.

Совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение.

В телеграм-каналах распространилась аудиозапись панически настроенных пилотов. «Мы не можем справиться… стабилизировать... Пока ничего не можем, справиться со взлетом… Сильнейшее обледенение… Повторный заход... Что делать?», — говорят на записи они.

«Важно отметить, что управление воздушным судном при этом потеряно не было. Пилоты S7 Airlines регулярно проходят специальные тренировки на вывод самолета из сложного пространственного положения», — опровергла эту информацию авиакомпания.

Следователи на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят доследственную проверку по факту авиаинцидента по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно следствием установлено, что у самолета отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолета на аэродроме Иркутска.

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pepelmetal

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corrector

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west_nik

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лачинов

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