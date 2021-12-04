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Полное затмение Солнца увидят земляне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Полное солнечное затмение произойдет в субботу, 4 декабря, небесное явление начнется в 10.00 часов по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.

При благоприятных погодных условиях понаблюдать за частными фазами затмения можно будет в Антарктиде, Намибии, на юге Африки и Южной Америки, а также в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 10.34 по московскому времени. Полная фаза продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды, отмечается в сообщении.

В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска, звезды и планеты, находящиеся вблизи звезды. С территории России это явление увидеть не получится.

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pepelmetal

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corrector

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west_nik

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Алекс555

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