Полное затмение Солнца увидят земляне

Полное солнечное затмение произойдет в субботу, 4 декабря, небесное явление начнется в 10.00 часов по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.
При благоприятных погодных условиях понаблюдать за частными фазами затмения можно будет в Антарктиде, Намибии, на юге Африки и Южной Америки, а также в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 10.34 по московскому времени. Полная фаза продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды, отмечается в сообщении.
В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска, звезды и планеты, находящиеся вблизи звезды. С территории России это явление увидеть не получится.
pepelmetalДа, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!
correctorВот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!
west_nikОх Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...
Алекс555Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....