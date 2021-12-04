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Росстат уменьшил количество бедных россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Росстат представил данные по числу живущих за чертой бедности россиян по своей новой методике, которая позволила уменьшить количество бедных граждан.

Согласно обнародованным данным, по итогам третьего квартала число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 миллионов человек — это 11% населения. Таким образом, количество бедных в сравнении с результатами за второй квартал уменьшилось на 2,8 миллиона человек.

Границы бедности Росстат привязал к доходу в 12 770 рублей в месяц для трудоспособного населения, 9727 рублей для пенсионеров и 11 591 рублей для детей. До ноября 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель прожиточного минимума.

По данным Росстата, численность россиян за границей бедности снижается с начала года исходя из новой методики оценки. В первом квартале их было 20,8 миллиона человек, во втором квартале — 18,2 миллиона человек, в третьем — 16 миллионов граждан.

Одновременно ведомство зафиксировало рост среднедушевых номинальных денежных доходов. В третьем квартале они выросли на 15,5% — до 40 402 рублей. Ведомство связывает это с восстановлением экономической активности и увеличением социальных выплат.

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Топ комментариев

pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

Алекс555

Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....

sib_man9

что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались
Sibnet.Ru