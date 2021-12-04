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Опубликована карта «вторжения» России на Украину

Источник:
Washington Post
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Карта с возможным планом «вторжения» российской армии на Украину опубликована американским изданием Washington Post, документ журналистам предоставил анонимный сотрудник американской администрации.

Москва якобы планирует задействовать в операции до 175 тысяч военнослужащих. Численность группировки вдвое превысит число военных, участвовавших в учениях вблизи украинской границы минувшей весной, отметил он.

Также Россия планирует задействовать бронетехнику и артиллерию. В результате наступления Москва рассчитывает завоевать две трети украинской территории, отмечает американское издание.

Карту гипотетического вторжения российской армии на Украину также опубликовал немецкий таблоид Bild. По данным немецких журналистов, Москва в настоящее время рассматривает два плана наступления

Первый якобы предполагает атаку сразу по двум фронтам — из Крыма, а также из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Второй включает в себя три фазы и заключается в атаке на южные регионы с созданием коридора в Крым.

По данным администрации президента США Джо Байдена, вторжение намечено на январь 2022 года. Кремль категорически отрицает подготовку к войне с Украиной. Российские власти называют данную информацию ложной.

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Политика #Мир
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pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

Алекс555

Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....

sib_man9

что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались
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