Опубликована карта «вторжения» России на Украину

Карта с возможным планом «вторжения» российской армии на Украину опубликована американским изданием Washington Post, документ журналистам предоставил анонимный сотрудник американской администрации.

Москва якобы планирует задействовать в операции до 175 тысяч военнослужащих. Численность группировки вдвое превысит число военных, участвовавших в учениях вблизи украинской границы минувшей весной, отметил он.

Также Россия планирует задействовать бронетехнику и артиллерию. В результате наступления Москва рассчитывает завоевать две трети украинской территории, отмечает американское издание.

Карту гипотетического вторжения российской армии на Украину также опубликовал немецкий таблоид Bild. По данным немецких журналистов, Москва в настоящее время рассматривает два плана наступления

Первый якобы предполагает атаку сразу по двум фронтам — из Крыма, а также из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Второй включает в себя три фазы и заключается в атаке на южные регионы с созданием коридора в Крым.

По данным администрации президента США Джо Байдена, вторжение намечено на январь 2022 года. Кремль категорически отрицает подготовку к войне с Украиной. Российские власти называют данную информацию ложной.