Уголовное дело возбудили после убийства младенца в Туве

Шестимесячный младенец убит в Туве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В правоохранительные органы республики ранее обратилась жительница села О-Шынаа, сообщившая об исчезновении шестимесячного сына. Накануне она была в гостях у подруги, где выпивала.

Затем женщина оставила ребенка с 48-летней подругой и ушла. Вернувшись и обнаружив отсутствие ребенка, она обратилась в полицию. В ходе осмотра места происшествия возле дома нашли спортивную сумку с телом младенца.

Полицейские задержали хозяйку дома. В отношении матери ребенка будет дана надлежащая правовая оценка действиям, отмечается в сообщении. Также следователи намерены проверить работу должностных лиц органов системы профилактики.