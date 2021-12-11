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Уголовное дело возбудили после убийства младенца в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шестимесячный младенец убит в Туве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В правоохранительные органы республики ранее обратилась жительница села О-Шынаа, сообщившая об исчезновении шестимесячного сына. Накануне она была в гостях у подруги, где выпивала.

Затем женщина оставила ребенка с 48-летней подругой и ушла. Вернувшись и обнаружив отсутствие ребенка, она обратилась в полицию. В ходе осмотра места происшествия возле дома нашли спортивную сумку с телом младенца.

Полицейские задержали хозяйку дома. В отношении матери ребенка будет дана надлежащая правовая оценка действиям, отмечается в сообщении. Также следователи намерены проверить работу должностных лиц органов системы профилактики.

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Топ комментариев

DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Dima73

Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.
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