Определены первые полуфиналисты десятого «Голоса»

Наставники десятого сезона «Голоса» выбрали первых полуфиналистов проекта, полный состав участников станет известен во второй части этапа нокаутов.

По правилам нокаутов, наставники разбивают команды на тройки. Каждый артист исполняет сольную песню, но проходит дальше только один человек из тройки. Также каждый наставник имеет право спасти одного артиста из чужой команды. По итогам нокаутов, в каждой команде должны остаться по три участника (два из своей команды и один спасенный).

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Выпуск нокаутов был снят заранее, еще до смерти Александра Градского. Поэтому наставник успел сделать выбор. По решению Градского в полуфинал прошел Алишер Каримов, покинул проект Роман Графов. Еще одна выбывшая из команды Градского — Юлия Курганова. Ее спас Дима Билан, взяв в свою команду. Судьба Мирославы Кочевой, Виктора Кириллова и Татьяны Качуриной решится на следующей неделе.

Леонид Агутин оставил в команде Юрия Навроцкого. Покинули проект Тамара Кутидзе и Иван Харьковский. На следующей неделе за полуфинал в его команде поборются Александр Ли, Вячеслав Явкин и Карина Купер.

В команде Билана остался Ильхом Тагиров, ушли Никита Бысюк и Адилет Жумабеков. Элина Пан, Максим Юдин и Ернар Садирбаев еще поборются за полуфинал.

Пелагея оставила в проекте Александра Волкодава. Светлана Малюткина и Алий Тлюняев покинули проект. Юлия Кошкина, Юлия Плаксина и Дарья Копейкина выступят в следующей части этапа нокауты.