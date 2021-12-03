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Определены первые полуфиналисты десятого «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из проекта «Голос»

Наставники десятого сезона «Голоса» выбрали первых полуфиналистов проекта, полный состав участников станет известен во второй части этапа нокаутов.

По правилам нокаутов, наставники разбивают команды на тройки. Каждый артист исполняет сольную песню, но проходит дальше только один человек из тройки. Также каждый наставник имеет право спасти одного артиста из чужой команды. По итогам нокаутов, в каждой команде должны остаться по три участника (два из своей команды и один спасенный).

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Выпуск нокаутов был снят заранее, еще до смерти Александра Градского. Поэтому наставник успел сделать выбор. По решению Градского в полуфинал прошел Алишер Каримов, покинул проект Роман Графов. Еще одна выбывшая из команды Градского — Юлия Курганова. Ее спас Дима Билан, взяв в свою команду. Судьба Мирославы Кочевой, Виктора Кириллова и Татьяны Качуриной решится на следующей неделе.

Леонид Агутин оставил в команде Юрия Навроцкого. Покинули проект Тамара Кутидзе и Иван Харьковский. На следующей неделе за полуфинал в его команде поборются Александр Ли, Вячеслав Явкин и Карина Купер.

В команде Билана остался Ильхом Тагиров, ушли Никита Бысюк и Адилет Жумабеков. Элина Пан, Максим Юдин и Ернар Садирбаев еще поборются за полуфинал.

Пелагея оставила в проекте Александра Волкодава. Светлана Малюткина и Алий Тлюняев покинули проект. Юлия Кошкина, Юлия Плаксина и Дарья Копейкина выступят в следующей части этапа нокауты.

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Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
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pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

west_nik

Ох Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...

лачинов

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