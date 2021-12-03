Энтузиаст показал фотореалистичную бурю в GTA V

Энтузиаст с YouTube-канала Testing Games показал видео с фотореалистичной бурей в модифицированной игре GTA V.

Для запуска игры в разрешении 8K потребовалось внушительная компьютерная сборка с установленными видеокартами RTX 3090 и Ryzen 9 3900X. Несмотря на присутствие самых мощных ускорителей, игра в некоторых локациях ощутимо притормаживает.

Модифицированная GTA V получила не только реалистичное отображение погодных эффектов — игра также имеет переработанный трафик и обновленные модели зданий. Кроме этого, мод может похвастаться продвинутым рейтрейсингом.

Grand Theft Auto V считается одной из самых коммерчески успешных игр современности. В ноябре 2021 года продажи экшена от студии Rockstar Games на всех платформах превысили 155 миллионов копий.