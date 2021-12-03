Windows вернет пользователям право выбора браузера

Microsoft вернет пользователям операционной системы Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию.

Как правило, ссылки обрабатываются в Windows тем браузером, который установлен по умолчанию. Сборка Windows 11 под номером 22494 не позволяет обрабатывать ссылки любым браузерам кроме Edge, даже если те выбраны в качестве обозревателя по умолчанию.

Предположительно, разработчик решил вернуть право выбора пользователям после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi, пишет The Verge. Ранее у сторонних браузеров перестали работать средства, которые позволяли противостоять принудительному открытию ссылок в Edge.

Теперь в обновленных настройках приложений по умолчанию пользователям предлагается выбрать программу для открытия разных файлов и ссылок. Вместо Edge стало возможным указать любой другой браузер.