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Windows вернет пользователям право выбора браузера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft вернет пользователям операционной системы Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию.

Как правило, ссылки обрабатываются в Windows тем браузером, который установлен по умолчанию. Сборка Windows 11 под номером 22494 не позволяет обрабатывать ссылки любым браузерам кроме Edge, даже если те выбраны в качестве обозревателя по умолчанию.

Предположительно, разработчик решил вернуть право выбора пользователям после критики со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi, пишет The Verge. Ранее у сторонних браузеров перестали работать средства, которые позволяли противостоять принудительному открытию ссылок в Edge.

Теперь в обновленных настройках приложений по умолчанию пользователям предлагается выбрать программу для открытия разных файлов и ссылок. Вместо Edge стало возможным указать любой другой браузер.

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Технологии #Софт
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