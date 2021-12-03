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Глобальный сбой произошел в работе Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру столкнулись со сбоями в его работе. Перебои фиксируются в России, Германии, Великобритании, Нидерландах и других странах, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно сообщениям пользователей на портале, 52% жалуются на неполадки в работе приложения, 33% — на проблемы с подключением к серверу, еще 15% — на проблемы с получением сообщений.

Причины глобального сбоя устанавливаются. Судя по географии, проблемы затронули основной европейский дата-центр Telegram, который находится в Амстердаме. Еще два дата-центра располагаются в Сингапуре и Майами.

На территории России последний раз массовые сбои Telegram фиксировались 24 ноября, тогда представители компании никак не прокомментировали возникшие проблемы.

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Технологии #Соцсети
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