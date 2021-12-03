Путин поручил увеличить производство продуктов питания

Президент России Владимир Путин на фоне рекордной инфляции поручил правительству и регионам обеспечить увеличение производства и повышение доступности основных продуктов питания на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», — говорится в поручении главы государства.

Первый доклад по этому вопросу президент ждет до 25 декабря. Далее Путин ожидает ежеквартальные отчеты правительства. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов РФ.

Темпы ускорения инфляции стали рекордными с 2014 года, когда экономика переживала шок от обвала нефти и девальвации. Общий показатель по итогам года может составить 8%, при этом продовольственная инфляция ожидается двузначной.