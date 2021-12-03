Пиво начнут маркировать в России

Минпромторг РФ планирует ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года, следует из опубликованного проекта постановления правительства.

Документ устанавливает правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, а также отдельных видов слабоалкогольных напитков специальными средствами идентификации. В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Производители и импортеры должны будут наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на свою продукцию.

Разработчики документа указывают, что введение маркировки должно повлечь за собой выход из тени отдельных компаний, в результате поступления в бюджет увеличатся. Кроме этого, потребители получат дополнительные гарантии подлинности продукта.