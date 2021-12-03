НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пиво начнут маркировать в России

Источник:
Sibnet.ru
449 0
Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг РФ планирует ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года, следует из опубликованного проекта постановления правительства.

Документ устанавливает правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, а также отдельных видов слабоалкогольных напитков специальными средствами идентификации. В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Производители и импортеры должны будут наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на свою продукцию.

Разработчики документа указывают, что введение маркировки должно повлечь за собой выход из тени отдельных компаний, в результате поступления в бюджет увеличатся. Кроме этого, потребители получат дополнительные гарантии подлинности продукта.

Еще по теме
Красноярские елочные шары в масках снова вызвали ажиотаж
Налог на углерод: Россия заплатит за порчу климата из-за оплошности?
Эксперт дал УАЗу не более пяти лет
Дефицит магния спровоцирует рост цен на автомобили
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Агафье Лыковой подобрали нового помощника
Владелец клиник «Омикрон» потребовал от ВОЗ переименовать штамм
Крупный канал наркотрафика перекрыли в Иркутске
Воздух из Казахстана принесет в Забайкалье плюсовые температуры
Самое популярное
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Музыка Градского: о чем пел мастер оперы и рока
Падение британского F-35 с авианосца засняли на видео
Блогер показал, как Lada Vesta сгнила за пять лет
Обсуждение (0)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
54
Лукашенко признал Крым российским
34
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
24
ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
24
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
21
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Sibnet.Ru