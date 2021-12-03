Вентилятор и термостат: почему в машине не греет печка

Нормальная печка в рабочем автомобиле должна прогревать салон за 10-15 минут. Если дует прохладный воздух и никак не нагревается, надо искать причину. Техники выделили наиболее частые поломки.

Не работает вентилятор

«Самая банальная причина — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона этого крайне недостаточно», — сказал Sibnet.ru технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Не работает термостат

Может быть неисправен термостат. Клапан заклинивает в открытом состоянии и охлаждающая жидкость системы отопления начинает «ходить» по большому кругу через радиатор охлаждения двигателя, в результате происходит чрезмерное охлаждение антифриза за счет невозможного отключения радиатора охлаждения из системы, объяснил Рузанов.

Явными признаками данной неисправности будет чрезмерно долгий прогрев автомобиля, а при движении по трассе температура будет падать.

Сломался переключатель

Еще одной причиной плохой работы печки может быть то, что переключатель воздуха с холодного на горячий застрял в одном положении, сказал независимый автоэксперт Олег Мазай.

«С переключателем можно попробовать разобраться самостоятельно, если он на тросике. Просто снимается пластик с "крутилки" управления переключателем и натягивается тросик», — посоветовал он.

Первая автомобильная печка появилась в 1907 году. Устройство подавало нагретый выхлопной системой воздух в салон, поэтому было небезопасным.

Не хватает антифриза

По словам Рузанова, недостаточный уровень охлаждающей жидкости — сейчас нечастое явление, потому как на многих автомобилях стоят датчики уровня тосола-антифриза. Но возможное.

В частности, возможны разгерметизации системы охлаждения двигателя, а также испарения охлаждающей жидкости по причине неработающего клапана для сброса давления на расширительном бачке.

Неисправна помпа двигателя

Серьезной неисправностью будет поломка помпы двигателя. «Помпа — это насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе — из блока силового агрегата по патрубкам и далее в радиаторы для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона», — объяснил эксперт.

Не стоит ставить обдув печки на максимум, пока не прогрет двигатель. Сильная печка дольше дует холодным.

Забиты фильтр или радиатор

Еще одна частая причина плохой циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя — то, что он забился отложениями или препаратами для устранения течи.

Диагност Максим Палецких добавил, что печка может не работать и из-за грязного салонного воздушного фильтра.

Все опрошенные эксперты считают, что самостоятельно можно заменить салонный фильтр и долить охлаждающую жидкость, со всеми остальными проблемами надо ехать на СТО.

«Подкапотное пространство современных автомобилей максимально закрыто кожухами и самостоятельно разобраться, что и где находится, порой крайне сложно. В попытках найти неисправность, можно повредить тот или иной узел», — предупредил Рузанов.