НАВЕРХ
Актуальная тема
Жизнь Агафьи
Актуальная тема
Жизнь Агафьи
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Агафья Лыкова обменялась с гостем камнями

Источник:
Sibnet.ru
310 0

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий обменялся с отшельницей Агафьей Лыковой камнями по традиции, сообщил на своей странице в Facebook Непомнящий.

«По нашей доброй традиции мы обменялись с Агафьей камнями. В этот раз я привез ей красивый агат, она же выбрала для меня камень с берегов Ерината», — написан Непомнящий.

По его словам, он также доставил отшельнице посылки, корреспонденцию, гостинцы и солнечную панель, которую установили волонтеры.

В хозяйстве у таежной отшельницы шесть коз, три кошки и собака по кличке «Цветочек». Помогать ей зимой управляться со всеми животными будет священнослужитель Георгий из Оренбурга, нахождение которого благословил духовный отец Агафьи Карповны.

Тема: Жизнь Агафьи
Агафье Лыковой подобрали нового помощника
Отшельнице Агафье Лыковой найдут нового помощника
Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара
Студенты помогли Агафье Лыковой подготовиться к зиме. ВИДЕО
смотреть все
Хакасия #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Яндекс запустил гид по Шерегешу
S7 опровергла потерю управления на вынужденно севшем в Иркутске судне
Агафья Лыкова обменялась с гостем камнями
Украинский хутор для туристов построят в Хакасии
Самое популярное
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Падение британского F-35 с авианосца засняли на видео
Блогер показал, как Lada Vesta сгнила за пять лет
Популярный сканер QR-кодов оказался опасным трояном
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
54
Лукашенко признал Крым российским
34
Путин рассказал о морском гиперзвуковом оружии России
25
Путин поручил увеличить производство продуктов питания
24
Путин призвал жестко спрашивать за ЧП на шахтах
20
Навальный выплатил 850 тыс. по делу о клевете на ветерана
Sibnet.Ru