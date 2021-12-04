Агафья Лыкова обменялась с гостем камнями

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий обменялся с отшельницей Агафьей Лыковой камнями по традиции, сообщил на своей странице в Facebook Непомнящий.

«По нашей доброй традиции мы обменялись с Агафьей камнями. В этот раз я привез ей красивый агат, она же выбрала для меня камень с берегов Ерината», — написан Непомнящий.

По его словам, он также доставил отшельнице посылки, корреспонденцию, гостинцы и солнечную панель, которую установили волонтеры.

В хозяйстве у таежной отшельницы шесть коз, три кошки и собака по кличке «Цветочек». Помогать ей зимой управляться со всеми животными будет священнослужитель Георгий из Оренбурга, нахождение которого благословил духовный отец Агафьи Карповны.