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Путин и Байден поговорят по видеосвязи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Речь идет о видеоконференции», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель президента добавил, что пока также нет точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах. По его словам, с двух сторон есть разные предложения по датам переговоров, в том числе и 7 декабря, но они еще не синхронизированы.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва надеется на проведение разговора Путина и Байдена в ближайшие дни.

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