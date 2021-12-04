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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Украинский хутор для туристов построят в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/profile.php?id=100026999791962

Этнографическую деревню – украинский хутор построят в селе Кирово в Хакасии для туристов, здесь будут проводить фестиваль борща, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.

«В селе Кирово решено построить этнографическую деревню – украинский хутор. Он расположится на скалистом берегу реки Енисей. В Кирово проживает очень много выходцев из Украины. Каждый год здесь проводят фестиваль борща», — сообщила Войнова.

В селе сильны ремесленнические традиции. Туристов ждут кулинарные изыски, этнографическая экскурсия с элементами погружения, мастер-классы и отличные фотозоны.

Но главной изюминкой хутора станут «культурные квесты» по мотивам знаменитых фильмов: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Свадьба в Малиновке», «Старые песни о главном» и другие.

«Рассматривается вопрос об организации паромной переправы для туристических автобусов. Таким образом, село Кирово станет продолжением экскурсии села Шушенское. Здесь же будут завершаться экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС», — говорится в сообщении.

Тема: Туризм в Сибири
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Украинский хутор для туристов построят в Хакасии
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pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

west_nik

Ох Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...

лачинов

Выгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...
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