Украинский хутор для туристов построят в Хакасии

Этнографическую деревню – украинский хутор построят в селе Кирово в Хакасии для туристов, здесь будут проводить фестиваль борща, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.

«В селе Кирово решено построить этнографическую деревню – украинский хутор. Он расположится на скалистом берегу реки Енисей. В Кирово проживает очень много выходцев из Украины. Каждый год здесь проводят фестиваль борща», — сообщила Войнова.

В селе сильны ремесленнические традиции. Туристов ждут кулинарные изыски, этнографическая экскурсия с элементами погружения, мастер-классы и отличные фотозоны.

Но главной изюминкой хутора станут «культурные квесты» по мотивам знаменитых фильмов: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Свадьба в Малиновке», «Старые песни о главном» и другие.

«Рассматривается вопрос об организации паромной переправы для туристических автобусов. Таким образом, село Кирово станет продолжением экскурсии села Шушенское. Здесь же будут завершаться экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС», — говорится в сообщении.