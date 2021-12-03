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Владелец клиник «Омикрон» потребовал от ВОЗ переименовать штамм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Омикрон»

Владелец сети офтальмологических клиник в Новосибирской и Кемеровской областях «Омикрон» Александр Падар потребовал от Всемирной организации здравоохранения переименовать штамм COVID-19.

«Мы подали в суд на филиал Всемирной ассоциации здравоохранения, потому что они назвали очередной вариант коронавируса "омикрон". Мы занимаемся здоровьем и крайне не хотим, чтобы он стал ассоциироваться с причинением вреда здоровью или жизни людей. Наша задача запретить употребление слова “омикрон” в контексте штамма коронавируса», — пояснил «Ъ-Сибирь» Падар.

Иск к московскому представительству ВОЗ направлен в арбитражный суд Московской области. В документе говорится, что распространение термина «омикрон» «в контексте с новой коронавирусной инфекцией или любой другой инфекцией (их штаммами), несущей угрозу человечеству в любом месте, в любое время, поскольку такое использование наносит репутационный вред истцу».

Открытие первой клиники «Омикрон» состоялось в Новокузнецке в 2015 году. В настоящее время медучреждения работают в 11 российских городах.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 выявили в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). В ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство.

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