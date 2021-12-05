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Россияне рассказали, сколько готовы потратить к Новому году

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Почти половина россиян (46%) готовы потратить на подарки к Новому году более 3 тысяч рублей» следует из исследования "Одноклассников» и ResearchMe.

«Опрос показал, что в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам», — приводит исследование.

Выяснилось, что более 3 тыс. рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.

Среди наиболее желанных подарков россияне назвали деньги (30%), электронику (18%), смартфоны (18%), косметику, парфюмерию и товары по уходу за собой (16%), а также путешествия (15%).

Почти две трети опрошенных (65%) предпочитают получать неожиданные подарки, в то время как 25% заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы, еще 10% заявили, что не любят получать подарки.

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