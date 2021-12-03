Губерниев исполнит спортивный рэп от Драгни

Музыкант Сергей Драгни создал для спортивного комментатора Дмитрия Губерниева юмористический трек. Ведущий исполнит свой первый сингл в эфире Comedy Club на ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

Во новом выпуске Comedy Club одним из главных действующих лиц станет Дмитрий Губерниев. Он исполнит музыкальный трек, который записал вместе с исполнителем Драгни.

Звезда телеканала «Матч ТВ» записал сингл про то, насколько велик атлет любого вида спорта по сравнению со звездами рэпа. Выступление состоится в рамках рубрики «И этот тоже запел», Драгни помогает непоющим знаменитостям раскрыть музыкальный талант.

Выпуск Comedy Club с участием Дмитрия Губерниева и Драгни покажут в пятницу, 3 декабря, на канале ТНТ.