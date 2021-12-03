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Губерниев исполнит спортивный рэп от Драгни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © guberniev_dmitry, instagram.com/guberniev_dmitry

Музыкант Сергей Драгни создал для спортивного комментатора Дмитрия Губерниева юмористический трек. Ведущий исполнит свой первый сингл в эфире Comedy Club на ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

Во новом выпуске Comedy Club одним из главных действующих лиц станет Дмитрий Губерниев. Он исполнит музыкальный трек, который записал вместе с исполнителем Драгни.

Звезда телеканала «Матч ТВ» записал сингл про то, насколько велик атлет любого вида спорта по сравнению со звездами рэпа. Выступление состоится в рамках рубрики «И этот тоже запел», Драгни помогает непоющим знаменитостям раскрыть музыкальный талант.

Выпуск Comedy Club с участием Дмитрия Губерниева и Драгни покажут в пятницу, 3 декабря, на канале ТНТ.

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