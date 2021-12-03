Крупный канал наркотрафика перекрыли в Иркутске

Полицейские при поддержке спецназа «Гром» накрыли в Иркутске крупное наркосообщество, сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено в отношении 14 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Злоумышленники занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах Иркутской области через интернет-магазин и сеть тайников-закладок.

«В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа "Гром" пресекли деятельность преступного сообщества. Некоторых активных участников полицейские задержали в областном центре сразу по нескольким адресам. Среди них — лица, сбывавшие оптовые и розничные партии наркотических средств, хранившие и фасовавшие их», — сказала Волк.

Во время задержания один из предполагаемых сбытчиков выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с различными видами наркотиков. Запрещенные вещества нашли также в подушке, на которой спала его дочь.

Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов наркотиков синтетического происхождения, а также марихуана и гашиш общей массой свыше 400 граммов.

«Пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, восемь — под подпиской о невыезде», — добавила Волк.